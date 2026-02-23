「知らん間に凄い世界に…」一般の常識超えたりくりゅうの“大技”にX騒然「声出た」三浦はポーズ
ミラノ・コルティナ五輪、エキシビションでりくりゅうの大技
閉幕したミラノ・コルティナ五輪で最後まで話題の中心にいたのが、フィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）だ。21日（日本時間22日）に行われたエキシビションで見せた“大技”に、日本のファンが驚いている。
りくりゅうはエキシビションで、華麗さと力強さが共存した演技をみせた。最後はフリーと同じく、木原が三浦を豪快にリフトしてフィニッシュ。途中では木原が、三浦の足を持って逆さまに回転したり、豪快に振り回したりする場面もあった。往年のプロレス技を思い出したファンも多く、Xにはコメントが並んだ。
「ジャイアントスイングやってんだよなこれ」
「知らん間にフィギュアは凄い世界に突入してるんやな」
「これ凄すぎて笑っちゃったもん」
「リアルタイムで見てゲラゲラ笑ってしまった」
「ジャイアントスイングからこんな綺麗に降りられるんだな…」
「見た時、おぉ〜って声出た」
「ジャイアントスイングされて目が回ってないのすごすぎね」
「互いの勝手が分からないと仕掛けられませんよね、あんな大技」
三浦は回されながらもしっかりポーズをとっており、2人の鍛え上げられた肉体と信頼関係が伝わるシーンだった。
（THE ANSWER編集部）