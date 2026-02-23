ミラノ・コルティナ五輪、エキシビションでりくりゅうの大技

閉幕したミラノ・コルティナ五輪で最後まで話題の中心にいたのが、フィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）だ。21日（日本時間22日）に行われたエキシビションで見せた“大技”に、日本のファンが驚いている。

りくりゅうはエキシビションで、華麗さと力強さが共存した演技をみせた。最後はフリーと同じく、木原が三浦を豪快にリフトしてフィニッシュ。途中では木原が、三浦の足を持って逆さまに回転したり、豪快に振り回したりする場面もあった。往年のプロレス技を思い出したファンも多く、Xにはコメントが並んだ。

「ジャイアントスイングやってんだよなこれ」

「知らん間にフィギュアは凄い世界に突入してるんやな」

「これ凄すぎて笑っちゃったもん」

「リアルタイムで見てゲラゲラ笑ってしまった」

「ジャイアントスイングからこんな綺麗に降りられるんだな…」

「見た時、おぉ〜って声出た」

「ジャイアントスイングされて目が回ってないのすごすぎね」

「互いの勝手が分からないと仕掛けられませんよね、あんな大技」

三浦は回されながらもしっかりポーズをとっており、2人の鍛え上げられた肉体と信頼関係が伝わるシーンだった。



