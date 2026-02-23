今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された仲良し先輩猫と後輩猫の様子。後輩猫ちゃんは先輩猫ちゃんをけりけりと足蹴。それでも、先輩猫ちゃんは怒らず全く抗わなかったそうです。投稿はXにて、26.1万回以上表示。1万件以上のいいねが寄せられていました。

足蹴にされても

今回、Xに投稿したのは「永野」さん。登場したのは、先輩の茶トラ猫マメちゃんと、後輩のキジ白、佐助ちゃんです。

投稿では、先輩であるマメちゃんの顔を足蹴にしている、佐助ちゃんの姿が。後ろ足で、マメちゃんのおでこを小突いていたようです。

普通なら怒るところですが、マメちゃんは全く怒らず…。体格差的に本気出したら強いはずですが、心優しいマメちゃんは反撃しないそうです。佐助ちゃん、少しは手加減してあげてくださいね。

優しいマメちゃんと容赦ない佐助ちゃんコンビにX民、爆笑

容赦なくマメちゃんを足蹴にしていた佐助ちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「めっちゃあしげにしてるぅ」「ナイスあんよ」「足可愛い」「とても可愛い」などの声が多く寄せられていました。どうやら、マメちゃんと佐助ちゃんのやり取りは多くの方に癒しを届けてくれたようですね。

Xアカウント「永野」では、猫のマメちゃんと佐助ちゃんの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。可愛い猫ちゃんたちの日常は見ていてほっこり和みます。

