元スペイン代表MFフアン・マタが2得点1アシスト

元スペイン代表のAリーグ（オーストラリア1部相当）メルボルン・ビクトリーMFフアン・マタがメルボルン・シティとのメルボルンダービーで2ゴール1アシストの活躍を見せたと英国の公共放送「BBC」が報じた。

リーグ戦第18節で衝突したメルボルンの両雄は、マタの活躍によりメルボルン・ビクトリーが勝利を収めた。前半20分にセンターサークルを少し越えた位置から左足を振り抜くと、GKの頭上を超えて先制弾をゲット。後半19分に決勝弾を記録し、試合終了間際の同44分にはFWサントスの3点目をアシストした。

かつてヴィッセル神戸に所属した37歳は、J1リーグでわずか1試合しか出場できなかった。2024年からオーストラリアへ渡り、Aリーグのウェスタン・シドニー・ワンダラーズFCへ加入。今季から現在の所属チームに移籍をした。

「BBC」は「マタがリードをもたらして、（アウェー）スタジアムに詰めかけたファンと共に、この試合を熱狂的に祝福した」と報道。さらにAリーグ公式はSNSで「フアン・マタは37歳になってもオーストラリアでまだ絶好調」と絶賛した。直近のリーグ戦11試合で2得点9アシストと活躍するスペインのレジェンドは、オーストラリアでもう一花咲かせている。（FOOTBALL ZONE編集部）