◆オープン戦 巨人３―０楽天（２３日・那覇）

巨人のドラフト３位左腕・山城京平投手＝亜大＝が５番手で登板し、２回２／３を完璧に抑えたが、急きょ降板となった。

アイドル好きの左腕は登場曲・乃木坂４６の「インフルエンサー」がかかる中、１―０の７回からマウンドへ。沖縄出身ということもあり、球場は指笛や歓声が響き渡った。

まずは先頭・伊藤裕を２球で中飛に打ち取ると、続く４番・ボイトは３球１５０キロ台の直球を続けて空振り三振。続く５番・黒川には３球ボールを続けたが、力強い直球を投じて空振り三振に抑えた。８回は６番・村林を２球で遊ゴロ。７番・小森を投ゴロ。最後は、８番・小深田を中飛に打ち取った。

３―０となった９回も続投。この回の先頭・平良を三ゴロ。１番・佐藤を空振り三振。しかし、ここでトレーナーとコーチがマウンドへ。何らかのアクシデントとみられ、急きょ降板となった。代わってルシアーノがマウンドへ上がった。

山城は対外試合デビューとなった１７日のロッテとの練習試合では先発で２回２安打無失点１Ｋと好投。「自信になります」と話し、この日も堂々とした投球を披露した。