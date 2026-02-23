◆オープン戦 日本ハム５―２阪神（２３日・名護）

阪神が、沖縄キャンプ最後の実戦となる日本ハムとのオープン戦を２―５で終えた。

先発マウンドには新外国人・ラグズデールが上がり、２回１安打１失点で来日後初の実戦を終えた。初回は３者凡退の好投を見せたが、２回に１死から野村を四球で歩かせると、１１球粘られた吉田にヒットを許し、一、三塁。ここでカストロの三ゴロの間に１点を失った。

２番手で登板したのは、２４年ドラフト２位の今朝丸。打者４人を無安打１奪三振に抑え、完璧な“オープン戦デビュー”を飾った。４回途中からマウンドに上がった岩貞は、西川に右越えソロ、カストロに２ランを浴び、３点を失った。

右の中継ぎ候補として期待されるモレッタは、６回から登板。１回１安打１奪三振だった。この日、“魔球”と警戒されるスライダーは１球のみだった。

打線では、日本ハムからトレード加入した伏見が、古巣から移籍後初安打を放った。５回２死一塁から右前安打。日本ハム・矢沢の失策も絡み、得点につながった。７回には２死満塁で浜田がタイムリー内野安打を放ち、２点差に迫ったが、及川がその裏に追加点を奪われ、再び３点差に。あと一歩及ばなかった。