◆全日本プロレス「エキサイトシリーズ２０２６」（２３日、大田区総合体育館）

全日本プロレスは２３日、大田区総合体育館大会で「エキサイトシリーズ２０２６」を開催した。

第２試合の６人タッグマッチで元三冠ヘビー級王者の安齊勇馬が青柳亮生、ライジングＨＡＹＡＴＯと組み、井上凌、真霜拳號、阿部史典と対戦した。攻防が激しく入れ替わる激戦は、安齊がギムレットで阿部を沈め勝利した。

今月いっぱいで昨年１１月２３日に静岡・沼津市内で無免許運転で交通事故を起こし謹慎中の元三冠ヘビー級王者・青柳優馬が今月２８日で謹慎期間の３か月を終える。

安齊は、昨年の世界最強タッグ決定リーグ戦に青柳優とのタッグで出場したが、パートナーの不祥事でリーグ戦を途中で棄権した。試合後に安齊は青柳優が今月いっぱいで謹慎期間を終えることに触れ「俺は唯一、シングルマッチで青柳優馬だけに勝ってないんですよ。だから、あの人にはかっこ良く強い壁であってほしいんです」と明かし「だから帰ってくる時、情けない顔、小っちぇ背中で帰ってきたら、その時こそ俺、本気で怒りますから。俺のために、待たせているファンのためにカッコよく、でけぇ背中でちゃんと全日本のリング、帰ってきてください」と通告した。

青柳優の謹慎が明けた再起戦は現時点では未定となっている。