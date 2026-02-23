¡Ú ÃæÀîæÆ»Ò ¡Û¡¡ÁÐ»Ò¤Îà¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×á¤Ë´¶Æ°¡¡¡Ö¤ª¤¹¤ï¤ê¡×¡õ¡Ö¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê¼«¼ç¥È¥ì¡×»Ñ¤ò¸ø³«
²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÁÐ»Ò¤ÎÃË»ù¤ÎÀ®Ä¹¤òµÏ¿¤·¤¿Åê¹Æ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯2·î23Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢À¸¸å4¤«·îÈ¾¤ò·Þ¤¨¤¿Â©»Ò¤¿¤Á¤¬¿·¤¿¤ÊÈ¯Ã£ÃÊ³¬¤ËÅþÃ£¤·¤¿ÍÍ»Ò¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÃæÀîæÆ»Ò ¡Û¡¡ÁÐ»Ò¤Îà¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×á¤Ë´¶Æ°¡¡¡Ö¤ª¤¹¤ï¤ê¡×¡õ¡Ö¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê¼«¼ç¥È¥ì¡×»Ñ¤ò¸ø³«
Åê¹Æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³¥¹¥Þ¥¤¥ë¤«¤é¤Î¤ª¤¹¤ï¤ê¡ª¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¤Þ¤ÀÃ»»þ´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÇºÂ¤ì¤ë»þ´Ö¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÆü¡¹ËèÆü·Ð¸³ÃÍ¤òÀÑ¤ó¤Ç¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢¥²¡¼¥à¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤¿É½¸½¤Ç²æ¤¬»Ò¤ÎÀ®Ä¹¤Ø¤Î¶Ã¤¤òÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢Äï¤¯¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤º¤êÇç¤¤¤Î¼«¼ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤¹¤®¤Æ¡×¤ÈÉ½¸½¤·¡¢¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤·¤ÆÅÜ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ìá¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¡ÖÉÃ¤Ç¤Þ¤¿¥³¥í¥ó¤È¿²ÊÖ¤ê¤«¤é¤Î¥¿¥ß¡¼¡ª¡×¤È¡¢Äü¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Ä©Àï¤òÂ³¤±¤ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê»Ñ¤òÈù¾Ð¤Þ¤·¤¯Êó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÁÐ»Ò¤¬¡ÖÀ¼¤ò½Ð¤»¤ë³Ú¤·¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤Õ¤¿¤´¤¬¤Õ¤¿¸ì¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ç¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤¬È¯À¼¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤È¤Ê¤ê¤Ë¿²¤«¤»¤ë¤È¼ê¤òÄÏ¤ó¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤À¤ê¤¹¤ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤«¤é¤Ï¡¢·»Äï¤Î°¦¤é¤·¤¤¿¨¤ì¹ç¤¤¤â³À´Ö¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
ÃæÀî¤µ¤ó¤ÏÄï¤¯¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÌÜ¤ò¤¢¤±¤¿¤Þ¤Þ¿²¤ëÄï¤¯¤ó ¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤¬°äÅÁ¤¹¤ë¤Î¡¢¡¢¤·¤«¤â0ºÍ¤«¤é¡×¤È¡¢¼«¿È¤ÈÆ±¤¸ÊÊ¤ò»ý¤ÄÂ©»Ò¤Ë¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Å»öÌÌ¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤ª»Å»öÏ¢¶Ð¤Çº£Æü¤ä¤Ã¤È¤ª¤ä¤¹¤ß¡×¤ÈÂ¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¿·À¸»ù¤Î»þ¤è¤êÌëÄ¹¤¯¿²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢°é»ù¤ÎÉéÃ´¤¬¾¯¤··Ú¸º¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö³¨Æüµ¤¬ÉÁ¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤«¤é¡¢°é»ù¤Î¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤ÆÁÏºî³èÆ°¤Ø¤Î°ÕÍß¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡ÖÁÐ»Ò¤¯¤ó¤½¤ì¤¾¤ì¸ÄÀ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢À®Ä¹¥Ú¡¼¥¹¤â¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ç¡¢¤ß¤Æ¤¤¤Æ²Ä°¦¤¤¤·³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤¥Ë¥Ò¥ë¤Ê¾Ð¤ß¡×¡Ö¤ªºÂ¤ê»Ñ¤Ë¥á¥í¥á¥í¤Ç¤¹¡×¡Ö´éÎ©¤Á¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¿¤Í¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û