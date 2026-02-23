歌手のKIINA.さんこと氷川きよしさんが、自身のインスタグラムを更新。

オフショットを公開しました。



【写真を見る】【 氷川きよし 】 「久しぶりにピアスとネックレスつけたー」「ピンヒール履くと気持ち上がるー⤴︎」 オフショット公開





氷川きよしさんは「久しぶりにピアスとネックレスつけたー」と、投稿。



続けて「忙しーと何もつけないー」と、記しました。







そして「劇場に入ると誰も自分の私服なんか見てないし、めんどくさーってなるwww」「ピンヒール履くと気持ち上がるー⤴︎」と綴ると、写真をアップ。





投稿された画像では、グリーンのトップスに、黒のボトムス、黒いピンヒールを身に着けた氷川きよしさんの様々な姿が見て取れます。





この投稿にファンからは「キィナさん、グリーンの洋服お似合いですね♥ ピンヒールを履いて、ピアスを着けてオシャレをしているキィナさん大好きです♥♥」・「ピアスとネクレス、お素敵ですね お服もお似合いです!!」・「明治座最高でした 足かなが〜い」・「素敵なコーデ♥ ピンヒール似合う、、綺麗」・「足長っ♥キーナさんのオードリーヘップバーンさん風の私服がまた見たい♥です」などの反響が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】