パークマンサー、Snow Man佐久間大介にMCぶりツッコまれる「あれ？さては緊張してますね!?（笑）」
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介が初単独主演を務める映画『スペシャルズ』（3月6日公開）の公開直前イベントが23日、都内で開催された。イベントには、佐久間、椎名桔平、中本悠太（NCT）、小沢仁志、羽楽が参加。MCはパークマンサー（from 軟式globe）が務めた。
【写真】「え〜うそ！遅い俺！」椎名桔平にゲームで敗れる佐久間大介
本作は、年齢も性格もバラバラな“孤高のプロの殺し屋たち”が、裏社会のトップ・本条会のクセ者親分が必ず訪れるダンス大会での暗殺をもくろみ、チームを組んで大会の出場を目指す物語。経験ゼロ、協調性ゼロ、やる気もゼロなデコボコ即席チームが本気のダンスに挑むといった、先の読めないオリジナルならではのストーリーを展開する。
本作に審査員役として出演しているパークマンサー。イベント冒頭、パークマンサーがキャストにトークを振るために「それでは…お話のほうを…」と声がうわずると、佐久間が「あれ？緊張してますね、さては!?（笑） 慣れてないからこういうのに！」とすかさずツッコミが。
「ガチガチな感じなので、全然いつも通りで！」と佐久間が優しく声をかけると、椎名も「いつものパークさんじゃないですね！」と笑わせる。パークマンサーも「いったんリラックスしますね（笑）」と緊張がほぐれる場面があった。
その後、パークマンサーから話を振られた佐久間は、「公開が間もなくということで、いっぱい盛り上げていきたいですし、Snow Manの新曲が本日公開になりましたので、一緒に盛り上げていきたいですね」と笑顔。SNSでのダンス動画がバズっていることについても「『すごい流行っているね』ってメンバーにも言われてうれしかった」と喜んでいた。
