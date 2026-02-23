ＴＢＳ系「土曜☆ブレイク『すべて論文に書いてあります』」が２１日に放送され、劇団ひとり、カズレーザーらが出演した。

世の中が抱える悩みや、課題に論文を通して対策を研究するバラエティー。

「欲望を抑えたいなら３分間テトリスをすればいい」の研究を紹介。禁煙やダイエット効果もあるという論文を検証した。

イギリスのプリマス大学で、学生たち３１人を２チームに分け、「食欲」「性欲」「喫煙」「飲酒」など今の欲求とその度合いを報告させた後、片方だけ３分間テトリスをプレイさせたところ、欲求が減少した割合はテトリスチームが圧倒したという。

番組では、きしたかの・高野正成、ザ・マミィ・酒井貴士、納言・薄幸らヘビースモーカーにニセ企画を持ちかけ、喫煙をお預け、代わりにテトリスをプレーさせてストレス減少度を測定した。

ネタばらし後、高野は「いや、（喫煙欲求は）収まってました。忘れられた」と証言。酒井も「（プレー直後の欲求は）リアルに６０ぐらい」と話し、幸は「だいぶ、もう…。『テトリスしたいからタバコはまだ大丈夫ですよ？』ぐらいまで」と話し、ひとり、カズレーザーらを感心させた。

脳の情報処理には「言語」と「映像」２つの処理枠があり、欲求は過去の映像が浮かぶことで増幅するという。テトリスに熱中し、脳の映像枠が占領されることで欲求のイメージを上書きできると見られている。