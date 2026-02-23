フィギュア“独特解説”で話題の高橋成美さんが熱弁　エキシビは「チートデー」「目が回ります」【冬季五輪】

高橋成美さんはかつて木原とペアを組んでいたことでも知られる(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪は現地2月22日に閉会式が行われた。

17日間にわたって行われた冬のスポーツの祭典では日本人選手の様々な活躍が取り上げられた。

【写真】「カナダまで飛んで帰れるよ！」りくりゅう三浦璃来の大ジャンプを見る

中でもフィギュア勢は過去最多の6個のメダルを獲得。金メダルに輝いた「りくりゅう」ペアの三浦璃来と木原龍一の圧巻の演技、最後の舞台となった五輪で涙の銀メダルの坂本花織、17歳高校生スケーターの中井亜美の銅メダルなど、多くの話題を振りまいた。

また今大会のフィギュア解説でお茶の間の人気を集めたのはりくりゅうペアの木原とかつてペアを組んでいた高橋成美さんにもあった。

りくりゅうペアが逆転で金メダルに輝いた演技で解説を担当。「宇宙一すごい！」と号泣するなど、情感豊かに解説する姿が共感を呼んでいる。

高橋さんは23日に放送された「ひるおび」（TBS系列）にもゲスト解説として出演。