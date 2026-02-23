◆オープン戦 巨人３―０楽天（２３日・那覇）

巨人は連続イニング無失点を「２２」とし、オープン戦連勝を飾った。

新助っ人右腕トリオが登板し、先発したウィットリーが１回無安打無失点の完全投球。２番手のハワードも四球を許したが１回無安打無失点。３番手のマタは１回１安打無失点とスコアボードに０を並べた。ウィットリーとマタは最速１５６キロ、ハワードが１５４キロをマーク。上々の巨人デビューを飾った。

４回からは３年目の森田駿哉投手が登板し、３回２安打無失点。７回のマウンドに上がった沖縄出身のドラフト３位・山城京平投手＝亜大＝は４番のボイトを３球三振で抑えるなど２回２／３を無安打無失点、３奪三振のパーフェクト投球で猛アピールした。

チームは２１日のヤクルト戦（那覇）の６回から２２回連続で無失点。同戦では昨オフに現役ドラフトで加入した松浦慶斗投手が８回に登板。先頭打者に失策で出塁されたが、後続を打ち取って１回無安打無失点で抑えた。さらに、日本ハムを自由契約となって加入した北浦竜次投手も９回に登板して１回パーフェクト、２奪三振とアピールした。

２２日の中日戦（北谷）では、先発した則本昂大投手と２番手で登板した田中将大投手がそれぞれ２回完全投球で順調な仕上がりを見せた。

先発投手の整備は今季の大きなテーマに挙がっているが、高いレベルで争いが繰り広げられている。