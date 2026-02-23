俳優の森田剛（47）が22日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）にゲスト出演。妻で女優の宮沢りえ（52）との出会いに触れる場面があった。

この日は占い師・シウマ氏の鑑定を受けた。シウマ氏は森田について14歳、15歳に「新しい出会いが」と占い、森田は「その辺から仕事は始めています」と振り返った。

シウマ氏は「16から17歳で凄く人気が出てくる」とも語り、「（V6での）デビューですね」と森田。シウマ氏が「意外と人の話が聞けないっていう運気」と続けると、「確かに…。でも何か、大人に対して反発じゃないけど、そういうのはあったかもしれないですね」「どうせ言っても伝わらない、分からないでしょって決めつけて言わないみたいな子供だったと思います」と振り返った。

冷めていた期間は「長いですよね」としたが、シウマ氏は27歳ぐらいで「ちょっと変わっていますけど」「ある意味柔らかくなった」と言及。森田は「たぶんそのくらいから、舞台を始めたんですけれど、そこで出会った人たちに何かいろいろ教わったりとか。それこそ言ったら分かるんだ、とか認めてもらえるんだって言うのを知って、舞台にハマっていくんですけど」と回想した。

シウマ氏は「そこからまたモテ期が始まるんです。ちゃんと伝わるっていう人たちとの出会いっていう、出会いの凄いいい年になってくるので」と鑑定し、さらに「35、6歳で新しい出会いっていうところに入ってます」とも述べた。

森田は「10年前…。なんだろうね」と考え込んだが、番組スタッフから「奥さんとの出会ったのはいつ頃」との質問が。森田は「10年前の舞台かもしれないです」と語り、この日共にゲスト出演した日本舞踊家で女優の藤間爽子は「それじゃね」と反応した。