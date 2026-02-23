◇プロ野球・オープン戦 巨人3-0楽天(23日、沖縄・那覇)

巨人が2試合連続の完封勝利をあげました。

前日の中日戦では、先発・則本昂大投手から始まり、田中将大投手の継投などで相手打線へ得点を許さず。打っては、荒巻悠選手と知念大成選手のタイムリーなどで得点をあげ、完封勝利としました。

翌日のこの日は、初回から新助っ人3投手が登板。ウィットリー投手、ハワード投手、マタ投手がそれぞれ1回を無失点に抑え、楽天打線を封じます。

巨人打線も快音が響かなかったものの、4回には泉口友汰選手が2打席連続ヒットで出塁。相手のミスの間に一気に3塁に到達しチャンスを拡大すると、スタメンマスクをかぶった大城卓三選手が先制タイムリーを放ちました。

その後も、なかなか得点をあげられなかった巨人打線ですが、8回に躍動。楽天の6番手・江原雅裕投手を相手に、ドラ4ルーキー・皆川岳飛選手がヒットで出塁します。この代走に送られた浦田俊輔選手は、持ち味の足でアピール。盗塁を決め1アウト2塁をつくると、佐々木俊輔選手がレフトへの2塁打を放ち、貴重な追加点をあげました。さらに泉口選手が3安打目となるセンターへのタイムリーを記録。リードを3点に広げます。

9回表では、ここまで快投を続けてきた山城京平投手が大事を取って降板する場面も生まれましたが、ルシアーノ投手がしっかり抑えゲームセット。2試合連続の「3-0」での勝利となりました。