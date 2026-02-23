◇「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026」壮行試合 侍ジャパン―ソフトバンク（2026年2月23日 サンマリン宮崎）

3月のWBCで連覇を目指す侍ジャパンは、「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026」壮行試合・ソフトバンク戦（サンマリン宮崎）に臨み、高橋宏斗投手（23）が3番手で登板した。4、5回を3者凡退に抑えて好投した。

WBCでは「ピッチクロック」のルールが採用され、投手は捕手の返球を受けてから、無走者15秒、走者あり18秒の時間制限がある。

高橋宏は5回1死で6球目を投じる前に、15秒以内にモーションに入らずに1ボールが宣告された。これでフルカウントとなったが、結局、井上を中飛に抑えた。

WBC本番に向けて、投手陣は時間の使い方を試行錯誤している段階。井端監督も「時間ばかりになって、思ったボールが投げられない方が困る」という考えで、実戦前に「まずは意識せず（違反を）“取られてもいい”ぐらいでやって、取られなかったら“あ、これで取られないんだ”って意識しなくてもいいかもしれない」と心構えを説いている。