歌手の大黒摩季が２３日、公式インスタグラムを更新し、１７日に急逝したロックバンド「ＬＵＮＡ ＳＥＡ」のドラムス・真矢さん（享年５６）を追悼した。ＳＵＧＩＺＯから一報をもらい、悲報に接した。大黒は２０００字以上でありのままの思いをつづった。

「感謝するのは私のほう。真矢くんがいなかったら、今の大黒摩季のライブはなかった。成長＆進化しようと、毎回コースレコードをお互い更新しようと、切磋琢磨（せっさたくま）し続けるなんて面倒くさいことに挑まなかった。あらゆるピンチの時だって、ドラムでお客様を惹（ひ）きつけて、私に再生の時間を与えてくれた『歌手・大黒摩季』の命の恩人。言ってみれば、私はＬＵＮＡ ＳＥＡのスピンオフ」

２０００年代、大黒のバンマスを務めた武部聡志氏から紹介をうけて出会い、ＬＵＮＡ ＳＥＡが復活するまで「大黒摩季サウンド」の要になった。

２人は同い年で、互いに根っこがシャイ。「めっぽう明るく見せながら、ものすごくナイーブで、真面目で人に見せるキャラと根っこの自分が時々ケンカする、どこか私と似ている気がした。懐かしい写真を見てると、まるで兄弟みたい」と回想。「言葉なしに、リズムでシンクロしたね。その頃は私も（所属事務所の）Ｂｅｉｎｇを出て独立し、後ろ盾のない、所謂（いわゆる）業界の洗礼を受け、向かい風に突っ込んでは、心も体も全身打撲みたいな。その上、最愛の父が逝って、すぐに母も脳出血で半身麻痺（まひ）。三重苦どころではない五重苦に、涙も出ないほど辛（つら）い時期だった」と明かした。

「今、ベランダで春風に吹かれながら、真矢くんの写真をアルバムに移してると、涙も想（おも）いも込み上げて私みたい家族もない。子供も失えるものさえない者が生きていて、真矢くんみたいに愛するものも野望もたくさんあって、生きたくて闘ってる人が召されるのか、神様なんていない。いたとしても酷（ひど）すぎる。本当に代わってあげたかった」

急逝した大黒さんの実弟や真矢さんのマネジャー、妻の石黒彩さんへの思いもつづった。

その上で、大黒は「生きてるだけで丸儲（もう）けとはいうけれど、生きてることがこんなに辛いなんて思いもしなかった」と吐露した。現実を受け入れられない葛藤を自分なりに整理し、最後はこうつづった。

「戦友よ、まずは安らかに眠れ。目覚めたら、まずは愛しい家族、そして、アズ、ＬＵＮＡ ＳＥＡとＳＬＡＶＥの皆さんに、真矢くんらしい明るく朗らかな光でこの先の道を照らしてあげて。皆様も、どうか真矢くんの大好きなところ、愛してやまないところ天に向かって語ってあげてください。照れながら絶対に喜ぶから」と呼びかけ。「私もお線香５本分、愛を語りました。大黒摩季、大黒組。真矢くんに照らしてもらった全てを代表して、胸いっぱいの敬愛と感謝を込めて最大級のご冥福をお祈りします」と別れを惜しんだ。