２３日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、ヘブンの驚きの月収が明らかになる。

この日の「ばけばけ」では、ヘブンが勤務している熊本の高等中学校が廃止される…という話が浮上。ヘブンは内緒にしていたが、トキ（高石あかり）が新聞を読み、廃校の情報をヘブンに確認する。

ヘブンはまだ決まったわけではないとするも、松野家の人間は、そうなったらまた働けばいいと気持ちを切り替え。その後、トキは使わなくなった紙をヘブンからもらい、月々のやりくりを整理する。その時にそろばんを弾きながら「今、ヘブンさんは月々２００円いただいちょって…」と言っていた。

小泉八雲記念館のＨＰによると、ヘブンのモデルとなったハーンと、妻のセツが熊本に行ったのは、１８９１年でハーンが４１歳の時となっている。１８９０年代の貨幣価値は１円が現在の２〜３万円と言われており、ヘブンの給料は現在の４００万〜６００万円という超破格であることになる。

ちなみに、トキの前夫の銀二郎は、復縁を申し出たトキに会社を興して月２００万円を稼ぎ出している…と言い、司之介を大興奮させていた。

ネットでは「ヘブンさん、月２００円もらってたのか…１８９０年代だと、たぶん、５４０万から６００万ぐらいの価値になります」「熊本のお給金、２００円だったのか〜。そりゃ大金だわ」「月２００円か〜松江の倍だ」「すげえな２００円もらってるんだヘブン先生」など驚きの声が上がっていた。