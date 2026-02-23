LUNA SEAのドラマー真矢さん56歳で死去　妻の元「モーニング娘。」石黒彩さん「真矢に寄り添い支えることが私の幸せでした」

人気バンドLUNA SEAのドラマー・真矢さんが2月17日18時16分に死去した。。56歳だった。23日に公式サイトで発表された。

真矢さんは2020年にステージ4の大腸がんが判明し、2025年には脳腫瘍も発覚。これまでに7回の手術や治療を継続して受けたという。懸命なリハビリを続け、今年3月のライブでドラムを叩くことを目標にしていたが、ライブ復帰は叶わなかった。

2000年に結婚した、妻で元「モーニング娘。」の石黒彩さんが自身のインスタグラムを更新し、コメントを発表した。

その中で石黒さんは「5年9ヶ月の間、病気と戦い続け、その間も常に前向きで懸命な姿は誇らしくそんな真矢に寄り添い支えることが私の幸せでした」と真矢さんへの思いを綴った。

さらに「真矢の最大の願いは『LUNA SEAを絶対に止めないでほしい』という事でした。どうかその想いが繋げられるよう真矢の愛する LUNA SEA を走り続ける LUNA SEA を応援よろしくお願い致します」とファンに呼びかけた。

以下、石黒彩さんのコメント全文

真矢を応援して下さった皆様へ

2026年2月17日午後6時16分主人である LUNA SEA のドラマー真矢が穏やかに息を引き取りました。

生前のご厚誼、本人に代わり厚くお礼申し上げます。

本人は3月のライブに向け、そしてその先の完全復活に目標を立て、未来への希望にあふれる中での体調の急変、逝去となりました。

5年9ヶ月の間、病気と戦い続け、その間も常に前向きで懸命な姿は誇らしくそんな真矢に寄り添い支えることが私の幸せでした。

昨年、脳腫瘍の発表で活動休止する中でも真矢の最大の願いは「LUNA SEAを絶対に止めないでほしい」という事でした。

どうかその想いが繋げられるよう真矢の愛する LUNA SEA を走り続ける LUNA SEA を応援よろしくお願い致します。

私達家族は真矢の思いを胸に精一杯生きていきます。

どうか温かく見守っていただけると幸いです。

2026年2月23日石黒彩(山田彩)