気象台は、午後3時42分に、暴風雪警報を稚内市、猿払村、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風雪警報】北海道・稚内市、猿払村、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町などに発表 23日15:42時点

宗谷地方では、23日夜のはじめ頃まで暴風雪に、23日夜遅くまで高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■稚内市
□暴風雪警報【発表】
　23日夜のはじめ頃にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　20m/s

□波浪警報
　23日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■猿払村
□暴風雪警報【発表】
　23日夜のはじめ頃にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　20m/s

■豊富町
□暴風雪警報【発表】
　23日夜のはじめ頃にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　20m/s

□波浪警報
　23日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■礼文町
□暴風雪警報【発表】
　23日夜のはじめ頃にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　20m/s

□波浪警報
　23日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■利尻町
□暴風雪警報【発表】
　23日夜のはじめ頃にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　20m/s

□波浪警報
　23日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■利尻富士町
□暴風雪警報【発表】
　23日夜のはじめ頃にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　20m/s

□波浪警報
　23日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■幌延町
□暴風雪警報【発表】
　23日夜のはじめ頃にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　20m/s

□暴風警報
□波浪警報
　23日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報