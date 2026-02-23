【暴風雪警報】北海道・稚内市、猿払村、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町などに発表 23日15:42時点
気象台は、午後3時42分に、暴風雪警報を稚内市、猿払村、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町に発表しました。
宗谷地方では、23日夜のはじめ頃まで暴風雪に、23日夜遅くまで高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■稚内市
□暴風雪警報【発表】
23日夜のはじめ頃にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 20m/s
□波浪警報
23日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 6m
□暴風雪警報【発表】
23日夜のはじめ頃にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 20m/s
■豊富町
□暴風雪警報【発表】
23日夜のはじめ頃にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 20m/s
□波浪警報
23日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 6m
■礼文町
□暴風雪警報【発表】
23日夜のはじめ頃にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 20m/s
□波浪警報
23日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 6m
■利尻町
□暴風雪警報【発表】
23日夜のはじめ頃にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 20m/s
□波浪警報
23日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 6m
■利尻富士町
□暴風雪警報【発表】
23日夜のはじめ頃にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 20m/s
□波浪警報
23日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 6m
■幌延町
□暴風雪警報【発表】
23日夜のはじめ頃にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 20m/s
□暴風警報
□波浪警報
23日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報