気象台は、午後3時42分に、暴風雪警報を稚内市、猿払村、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風雪警報】北海道・稚内市、猿払村、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町などに発表 23日15:42時点

宗谷地方では、23日夜のはじめ頃まで暴風雪に、23日夜遅くまで高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■稚内市

□暴風雪警報【発表】

23日夜のはじめ頃にかけて警戒

風向 南西

・陸上

最大風速 20m/s



□波浪警報

23日夜遅くにかけて警戒

予想最大波高 6m





■猿払村□暴風雪警報【発表】23日夜のはじめ頃にかけて警戒風向 南西・陸上最大風速 20m/s■豊富町□暴風雪警報【発表】23日夜のはじめ頃にかけて警戒風向 南西・陸上最大風速 20m/s□波浪警報23日夜遅くにかけて警戒予想最大波高 6m■礼文町□暴風雪警報【発表】23日夜のはじめ頃にかけて警戒風向 南西・陸上最大風速 20m/s□波浪警報23日夜遅くにかけて警戒予想最大波高 6m■利尻町□暴風雪警報【発表】23日夜のはじめ頃にかけて警戒風向 南西・陸上最大風速 20m/s□波浪警報23日夜遅くにかけて警戒予想最大波高 6m■利尻富士町□暴風雪警報【発表】23日夜のはじめ頃にかけて警戒風向 南西・陸上最大風速 20m/s□波浪警報23日夜遅くにかけて警戒予想最大波高 6m■幌延町□暴風雪警報【発表】23日夜のはじめ頃にかけて警戒風向 南西・陸上最大風速 20m/s□暴風警報□波浪警報23日夜遅くにかけて警戒予想最大波高 6m□なだれ注意報