片岡愛之助（53）が23日、歌舞伎「ルパン三世」第2弾「流白波燦星 碧翠の麗城」上演記念スペシャルトークライブを都内で行った。

ルパン声優としておなじみの栗田貫一（67）との食事会で、妻藤原紀香（54）が“リアル峰不二子”のビジュアルで同席したエピソードを明かした。

2人は、23年のルパン歌舞伎第1弾を通して親交がある。愛之助が「先日も一緒にごはん食べに行ったりして」と語ると、栗田が「リアル不二子ちゃんも連れてきていただいて」と明かした。

愛之助は「うちの妻ですか？ 恐れ入ります」と爆笑し、「栗田さんと僕が行くならということで、不二子ちゃんの髪形になってましたね」。栗田は「（髪形は）ピンクというか赤というか。ボディーラインもちゃんと出して」とうれしそう。愛之助が「すぐ栗田さんが分かってくれたので、妻もすごい喜んでいました」と語ると、栗田も「そりゃあ分かるでしょう」と大笑いで応じていた。

アニメで不二子の声を務めている沢城みゆき（40）が「いいなあ。私も一緒に」と目を輝かせると、愛之助は「じゃあ次ぜひ。本物の不二子ちゃんですから」と約束していた。

「流白波燦星 碧翠の麗城」は3月5日から東京・新橋演舞場で開幕。名古屋・御園座、京都・南座、福岡・博多座でも公演。