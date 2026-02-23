前名古屋市長で減税日本・ゆうこく連合の河村たかし衆院議員が2026年2月21日、日本人選手のメダル獲得が相次いだミラノ・コルティナ冬季五輪に際し、YouTubeに動画を公開。21年に炎上した「メダル噛みつき」騒動を語った。

「反省しとります」

河村氏をめぐっては、21年に開催された東京五輪のソフトボールで金メダルを獲得した後藤希友投手が河村氏を表敬訪問した際、後藤選手のメダルにかみついたことで炎上していた。

当時、後藤投手が報道陣の前で河村氏の首に金メダルをかけると、河村氏は「重たいな」という一言とともに、突然メダルにかみついた。当時はコロナ禍であったこともあり、批判の声が殺到する事態となった。

河村氏は26年2月21日、YouTubeに「【何をやっても叱られる】金メダル事件をもう一度振り返る河村たかし（反省しています）」と題した動画を公開し、当時を振り返った。

Xでも、「オリンピック ようけ金メダル とっとります。コングラッチュレーション」としつつ、「河村さんメダルのこと話しますがね。反省しとります。見たってちょうよ」と呼びかけた。

批判メールは「毎日500通から1000通ぐらいかなぁ」

河村氏は当時の炎上の様子について、「毎日500通から1000通ぐらいかなぁ、『河村死ね』って（批判が届いた）。『お前なんかとんでもない！』ってね。議会でもめっちゃくちゃだしね。私も傷ついた」と振り返った。

さらに、騒動から約1年後、名古屋市と姉妹都市となっているフランスのランス市を訪れた際のことも告白。

「市長は（騒動を）知っとったんだわ」といい、「ミスター河村さん、あれは何か怒られたそうだけど、何がいかんのですか？ ユーモアじゃないですか」との言葉をかけられたと明かした。

河村氏は「全国、世界中のニュースになったらしい」とするも、海外から「怒られたことはないですから」とした。

「人間はよ、傷つくことも色々ありますわ」

23日に閉幕したミラノ・コルティナ五輪では、メダルを獲得した選手たちがメダルを噛むパフォーマンスを行っていた。

こうした様子について、河村氏は「今、冬季オリンピックでものすごく噛んどるがや」とコメント。「噛むことはいいんでしょうね、きっとね」とフォローを入れたスタッフに、「自分のメダル（ならば良いということ）だよなぁ」とぼやいた。

「だけどあれ、一応（選手から首に）かけてもらったやつですから......俺が『奪ってやった』とはちょっと違う」と語る河村氏には、「〜言い訳中〜」とのテロップが添えられている。

河村氏は「人間はよ、傷つくことも色々ありますわ」としつつ、「しかし、愛を持ってほがらかに生きるということで。生きていきたいと思います」と苦笑。「サンキューベリーマッチ・フォー・ユア・サポート」「サンキュー・フォー・ウォッチング、アイ・ラブ・ユー」と英語で締めた。

河村氏の動画には、「河村さんはユーモア豊富で親近感があるよね メダルの件も悪気は無いと思うし」などと理解を示す声も寄せられた。

一方で、「アスリートへの敬意や賞賛、また感染予防への配慮が感じられず、大変残念に思います。加害者がユーモア語るな」「何をやっても叱られるんじゃなくて、叱られることをしたから当たり前に叱られたんですよ。自虐ネタにしといて「反省しとります」なんてよく言いますね」など、厳しい指摘もある。