ちょっと早い【菜種梅雨】か？

今週は、九州南部から本州の南岸にかけて前線が延び、この前線上を「低気圧」が進む見込みです。２８日（土）にかけて全国的に「くもり や 雨」でスッキリしない空模様となりそうです。積雪が多い地域では「なだれ」に注意してください。

、各都道府県５か所ずつのを画像で掲載しています。

雨シミュレーション２４日（火）～２８日（土）

２５日（水）は、東海地方から関東地方にかけて「活発な雨雲」が予想されています。国公立大学２次試験が行われる日でもあるため、受験生は時間に余裕を持って行動しましょう。雨のため電車が遅れることが考えられます。

シミュレーションは実際の降り方と異なったり、実際よりも広く予想されることがあります。気象庁から発表される最新の気象情報を確認してください。

全国の週間予報（２４日（火）～３月２日（月））

各都道府県の週間予報（２７日（金）まで）を画像で掲載しています（各都道府県５か所ずつ）。

２５日（水）は「寒の戻り」で気温が下がりそうです、東京は２３日（月）の最高気温は22.9℃でしたが、それよりも１０℃ぐらい下がりそうです。

