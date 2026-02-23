【スイス】
生産者輸入価格（1月）16:30
予想　N/A　前回　-0.2%（前月比)

【ユーロ圏】
ドイツIfo景況感指数（2月）18:00　
予想　88.3　前回　87.6（Ifo景況感指数)

【メキシコ】
実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第4四半期）21:00
予想　0.8%　前回　0.8%（前期比)
予想　1.6%　前回　1.6%（前年比)

【米国】
製造業新規受注（12月）24日00:00
予想　1.0%　前回　2.7%（前月比)

耐久財受注（確報値）（12月）24日00:00
予想　-1.4%　前回　-1.4%（前月比)　
予想　0.9%　前回　0.9%（輸送除くコア・前月比)


※予定は変更されることがあります。