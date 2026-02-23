【スイス】

生産者輸入価格（1月）16:30

予想 N/A 前回 -0.2%（前月比)



【ユーロ圏】

ドイツIfo景況感指数（2月）18:00

予想 88.3 前回 87.6（Ifo景況感指数)



【メキシコ】

実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第4四半期）21:00

予想 0.8% 前回 0.8%（前期比)

予想 1.6% 前回 1.6%（前年比)



【米国】

製造業新規受注（12月）24日00:00

予想 1.0% 前回 2.7%（前月比)



耐久財受注（確報値）（12月）24日00:00

予想 -1.4% 前回 -1.4%（前月比)

予想 0.9% 前回 0.9%（輸送除くコア・前月比)





※予定は変更されることがあります。

