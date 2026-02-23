テクニカルポイント ユーロドル、２月は上値切り下がる動きも、足元では停滞 テクニカルポイント ユーロドル、２月は上値切り下がる動きも、足元では停滞

テクニカルポイント ユーロドル、２月は上値切り下がる動きも、足元では停滞



1.1993 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.1955 エンベロープ1%上限（10日間）

1.1857 21日移動平均

1.1837 10日移動平均

1.1835 一目均衡表・転換線

1.1827 一目均衡表・基準線

1.1818 現値

1.1720 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.1719 エンベロープ1%下限（10日間）

1.1691 100日移動平均

1.1664 一目均衡表・雲（上限）

1.1657 200日移動平均

1.1650 一目均衡表・雲（下限）



ユーロドルは１月２７日の１．２０８１レベルを高値に、その後は上値を切り下げてきている。一方で、安値を広げる動きは強くなく１．１７台半ばからは下げ渋っている。短期的な相場の勢いを示すＲＳＩ（１４日）は５１．１と中立状態になっている。１．１６台後半には一目均衡表の雲や１００＋２００日線などが集中している。上値は比較的軽く、１．１９００の心理的水準がポイントとなりそうだ。

