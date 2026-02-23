俳優・黒沢年雄（81）が23日に公式ブログを更新し、東京スカイツリーでエレベーターが緊急停止した騒動について言及した。

22日午後8時15分、エレベーターは地上約30メートルで急停止し、子供を含む男女20人が取り残された。約6時間後の23日午前2時ごろ、全員が救助された。黒沢は「高所そして閉所恐怖症です…。」というタイトルで記事を更新すると、この件について「考えただけでゾッとする…だから登らない」とコメント。

「僕が子供の頃の話…銭湯で騙されて、近所の悪ガキに子供ひとりやっと入れるロッカーに入れられて、暫く鍵をかけられた…そのトラウマが、今だに頭に残っている…更に、職業柄からかもしれませんが、パニック症候群である」と明かした。

また「離れた所に人々がいるのは、何でもないが、30センチくらいの他勢の人が回りにいたら意識を失いそうになります…混雑した所は自然に避けます。高い所にたったら、下半身が異常な状態になります。エベレストの頂上に置かれたら…死にます。人はそれぞれですね(笑)」とつづっていた。