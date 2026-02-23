【第11回3x3日本選手権大会ファイナル】横浜BUNTAIで白熱の2日間…男女ともに大会初優勝チームが誕生

2月21日から22日にかけて、日本バスケットボール協会主催の「第11回3x3日本選手権大会ファイナル」が横浜BUNTAIで開催された。

都道府県の予選を突破し、さらに東・中・西日本の各エリア大会を勝ち抜いた男女各16チームが、今シーズンの3x3日本一の座をかけてトーナメント (ノックアウト) 方式で対戦。男子の部はSHINAGAWA CITYが、女子の部はFLOWLISH GUNMAがそれぞれ初優勝を果たした。

男子の決勝戦はSHINAGAWA CITY vs UTSUNOMIYA BREX.EXEの対戦となり、お互いが譲らぬ展開の中18－17のわずか1点差でSHINAGAWA CITYが大会初優勝を果たした。大会MVPは男子優勝チームのSHINAGAWA CITYから、『FIBA 3×3アジアカップ2026 第1次選考合宿』の参加メンバーに名を連ねる小澤崚が選出された。小澤は前大会でALPHAS 3x3 BASKETBALLに所属しMVPを受賞。3x3日本選手権大会で2年連続でMVPに選ばれた。また、同チームには「2026 FIBA WT Masters アジア・オセアニア大陸予選大会」 の出場権が与えられた。

女子の決勝戦のカードはFLOWLISH GUNMA vs UENOHARA SUNRISEとなり、21－12でFLOWLISH GUNMAがノックアウト勝利。大会初優勝を果たした。女子のMVP優勝チームのFLOWLISH GUNMAからサイシャ・グランアレンが選ばれ、同チームには「2026 FIBA 3x3 Women‘s Series」への出場権が付与された。

「第11回3x3日本選手権大会ファイナル」の大会結果は以下の通り。

■第11回3x3日本選手権大会ファイナル大会結果



【男子・1回戦】



1：ZETHREE ISHIKAWA 21－13 TOTTORI CAMBUCKETS



2：EPIC.EXE 21－15 3STORM HIROSHIMA.EXE



3：UTSUNOMIYA BREX.EXE 22－5 LEO BLACKS SAGA



4：LAST ONE FUKUOKA 15－21 NINJAAIRS



5：NARA GREAT BUDDHERS 21－17 UENOHARA SUNRISE



6：DIME BLACK 17－21 TOKYO VERDY.EXE



7：SHINAGAWA CITY 21－13 TGP FORCEPICE



8：相模原プロセス 21－16 Kagoshima BLAX

【男子・準々決勝】



1：ZETHREE ISHIKAWA 21－13 EPIC.EXE



2：UTSUNOMIYA BREX.EXE 21－3 NINJAAIRS



3：NARA GREAT BUDDHERS 22－16 TOKYO VERDY.EXE



4：SHINAGAWA CITY 22－17 相模原プロセス

【男子・準決勝】



1：ZETHREE ISHIKAWA 17－21 UTSUNOMIYA BREX.EXE



2：NARA GREAT BUDDHERS 14－20 SHINAGAWA CITY

【男子・決勝】



UTSUNOMIYA BREX.EXE 17－18 SHINAGAWA CITY

【女子・1回戦】



1：FLOWLISH GUNMA 22－6 Aster



2：LEO NINERS 18－19 KYOTO BB



3：JOAHN 10－20 ST-KASUMI.EXE



4：givers 21－16 ライザー



5：XD 18－19 UENOHARA SUNRISE



6：SAKU REGION.EXE 17－11 bluewave



7：MAURICE LACROIX 18－14 Gang



8：EPIC 21－9 FATE

【女子・準々決勝】



1：FLOWLISH GUNMA 21－4 KYOTO BB



2：ST-KASUMI.EXE 20－21 givers



3：UENOHARA SUNRISE 17－13 SAKU REGION.EXE



4：MAURICE LACROIX 21－8 EPIC

【女子・準決勝】



1：FLOWLISH GUNMA 21－14 givers



2：UENOHARA SUNRISE 12－8 MAURICE LACROIX

【女子・決勝】



FLOWLISH GUNMA 21－12 UENOHARA SUNRISE

【動画】2月22日、大会2日目の全試合映像