ウェステルロー坂本一彩が終了間際に逆転V弾!! 齋藤俊輔は後半途中に出場
[2.22 ベルギー・リーグ第26節 ウェステルロー 2-1 シャルルロワ]
ウェステルローのFW坂本一彩が22日、ホームでのベルギー・リーグ第26節シャルルロワ戦(○2-1)で今季4得点目をマークした。
チームは前半29分に先制を許したが、前半41分にFWアラーヤル・サヤードマネシュのPK弾で同点に追い付く。
そのまま1-1で時間が経過すると、後半アディショナルタイム2分にサヤードマネシュのアシストから坂本が劇的な逆転ゴールを奪った。
昨年1月にガンバ大阪から加入した22歳FWにとって、18試合ぶりとなる今季4点目。ベルギーカップを含む公式戦では5ゴール4アシストとしている。
ウェステルローは2連勝を飾り、10位から9位に浮上した。スタメンの坂本は後半アディショナルタイム4分までプレー。チームメイトのMF齋藤俊輔は後半37分に途中出場した。
