明日2月24日（火）よる9時 日本テレビ系で放送の「ザ！世界仰天ニュース」。ゲストはジェシー（SixTONES）、角田夏実、村重杏奈、タイムマシーン3号。

VTRでは、信じられないほど食べまくるのに超スリムな女子たちが、どれだけ食べてもなぜか太らない理由に迫る。デカ盛りラーメンで大食いだと気づいた女性。彼女が太らないのは、あるホルモンが関係していた？3kgのうどんや特盛チャーハンを完食する女性。いくら食べても太らない彼女の血糖値を計測してわかった驚きの事実とは？そんな大食い女子と同じメニューに、大食いには自信があるゲストの角田と関太が挑む。果たして結果は？

SixTONES・ジェシーは14年ぶりに番組に登場。「高校生スペシャル」に16歳で出演した時の貴重なVTRを大公開！さらに、特技として当時披露していたあるモノマネを、早速スタジオでジェシーが実演してスタジオを沸かせる。また、SixTONESのYouTube企画でわんこそばにチャレンジしたという大食いエピソードも明かす。

「筋肉がつきやすい」という角田。「試合の前で仕上がってる状況」の腹筋が6パックに割れた写真を公開し、一同が「カッコいい！」と大絶賛！大会1カ月前から減量に挑んだ際のビフォーアフターの映像でもスタジオを驚かせる。

一方、雑誌の企画で10kg超の減量にチャレンジしたジェシー。腹筋をバキバキに仕上げた雑誌の表紙にスタジオ大興奮！その企画をきっかけに鍛えることが趣味になったと語る。

番組の企画で「梨を26個食べた」という記録を披露し、笑福亭鶴瓶を驚かせる関。また「なんで“3号”だってよく言われるんですけど」と、山本浩司がタイムマシーン3号のコンビ名の由来が関の大食いからきている秘話を明かす。

「空気を吸うだけで太っちゃう」と語る太りやすい体質の村重。食事制限はせず、ジムに通うという体型維持について語る。また、女子たちから共感の嵐だったという爆食動画にはスタジオ騒然！