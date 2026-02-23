『リブート』“冬橋”永瀬廉、意外な素顔＆驚きの過去にネット感動「まるで別人」「愛の人だ」
鈴木亮平が主演し、戸田恵梨香が共演する日曜劇場『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）の第5話が22日に放送され、冬橋（永瀬廉）の素顔と過去が明らかになると、ネット上には「あの怖い冬橋くんとはまるで別人ですね」「ピュアピュア愛の人だ」などの声が相次いだ。
【写真】ネット「この撮影すごい！」と驚きの鈴木亮平vs鈴木亮平
本物の儀堂（鈴木）を追うため、早瀬（鈴木／2役）と一香（戸田）はついに手を組む。しかし儀堂の背後には、合六（北村有起哉）が率いる巨大な闇の組織が存在していた。この組織を潰さなければ二人に未来はない。早瀬と一香は、儀堂の行方と組織壊滅、二つの目的を同時に達成する危険な策に乗り出す。
鍵を握るのは、合六の裏仕事を担う男・冬橋。早瀬と一香は冬橋が運営している郊外の“シェルター”へ向かう。
民家を改装したシェルターの中には、保護した子どもたちに手料理を振る舞う冬橋の姿があった。早瀬は笑顔で子どもたちと言葉を交わす冬橋の姿に驚く。そして早瀬は、冬橋がかつてトー横界隈でボランティア活動をしていたことや、居場所のない子どもたちのためにNPO法人を立ち上げようとしていたことを知る。さらに冬橋は、子どもたちを悪用していた連中から襲撃され、街の片隅で倒れているところを合六に助けられたのだった…。
冬橋の意外な素顔と過去が明らかになると、ネット上には「あの怖い冬橋くんとはまるで別人ですね」「ピュアピュア愛の人だ」「元々良い子だったんじゃん…」「ホントは優しいのね」「全然悪い人じゃなかったのに…!!」といった反響が寄せられていた。
