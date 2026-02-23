NCT中本悠太、Snow Man佐久間大介にダンス対決で勝利もなぜか「勝ったのにすごく恥ずかしい（笑）」
Snow Manの佐久間大介、NCTの中本悠太が23日、都内で行われた映画『スペシャルズ』公開直前イベントに登場した。イベントには、椎名桔平、小沢仁志、羽楽も参加。MCはパークマンサーが務めた。
【写真】楽しげ！イベントでゲームに挑む佐久間大介
本作は、年齢も性格もバラバラな“孤高のプロの殺し屋たち”が、裏社会のトップ・本条会のクセ者親分が必ず訪れるダンス大会での暗殺をもくろみ、チームを組んで大会の出場を目指す物語。経験ゼロ、協調性ゼロ、やる気もゼロなデコボコ即席チームが本気のダンスに挑むといった、先の読めないオリジナルならではのストーリーを展開する。
イベントでは物語にちなみ『1-2-Swich』の“ガンマン”ゲーム対決、そして『ダンスダンスレボリューション』のダンス対決が行われることに。“ガンマン”対決では、佐久間が椎名とバトルし、椎名が見事勝利。その後、佐久間は小沢とも“ガンマン”対決をしてこちらは佐久間が勝利した。
そして『ダンスダンスレボリューション』のダンス対決では、佐久間と中本がバトルすることに。「僕がゲーム企画に弱すぎる」と自虐しつつも、ここでは勝利したいと意気込む佐久間に対して、中本は「佐久間君に勝ったら日本一ですよね？（笑）」とにやり。
互いに苦戦しつつ接戦となったが、結果的には得点で中本が勝利。汗を流しながら中本は「勝ったのにすごく恥ずかしいです」と苦笑い。佐久間は「足元を映さないでほしい（笑）。こんなにハードだったっけ…」とうなだれていた。
【写真】楽しげ！イベントでゲームに挑む佐久間大介
本作は、年齢も性格もバラバラな“孤高のプロの殺し屋たち”が、裏社会のトップ・本条会のクセ者親分が必ず訪れるダンス大会での暗殺をもくろみ、チームを組んで大会の出場を目指す物語。経験ゼロ、協調性ゼロ、やる気もゼロなデコボコ即席チームが本気のダンスに挑むといった、先の読めないオリジナルならではのストーリーを展開する。
そして『ダンスダンスレボリューション』のダンス対決では、佐久間と中本がバトルすることに。「僕がゲーム企画に弱すぎる」と自虐しつつも、ここでは勝利したいと意気込む佐久間に対して、中本は「佐久間君に勝ったら日本一ですよね？（笑）」とにやり。
互いに苦戦しつつ接戦となったが、結果的には得点で中本が勝利。汗を流しながら中本は「勝ったのにすごく恥ずかしいです」と苦笑い。佐久間は「足元を映さないでほしい（笑）。こんなにハードだったっけ…」とうなだれていた。