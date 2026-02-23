ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が23日までに更新された米メジャーリーグをテーマにしたポッドキャスト番組「ファールテリトリー（Foul Territory）」にゲスト出演。昨季ワールドシリーズMVPに輝いた山本由伸投手へ最大の敬意を送る場面があった。

山本は昨季ワールドシリーズで3試合に登板し、3勝、防御率1.02と抜群の成績をマークし、日本選手としては2009年の松井秀喜（ヤンキース）以来、16年ぶりとなるWSでのMVP獲得。ドジャース2連覇に貢献した。

ロバーツ監督は「本当に限界を超えて投げていた」と山本に最大の敬意を送った。さらに「彼の1イニング、1イニング、全てが必要だった。彼のパフォーマンスは何年も語り継がれるでしょう。ただ彼が居てくれて本当に幸運。だから今では契約した当時の3億2500万ドルはバーゲン価格に見える」と評した。

そして連投となった第7戦の舞台裏も明かした。試合前の時点で山本は、マーク・プライアー投手コーチに「きょうも投げられる」と伝えていたようだ。その情報を知ったロバーツ監督は「使えるなら何とかして出す」と考えていたという。

最大の問題は投入するタイミングだった。５番手のブレーク・スネルが粘り強く投げ続けていたものの、限界を迎えていた。「ここが最適。一瞬が試合を決める」という思いから5―5の9回1死一、二塁のピンチからマウンドに送った。

9回のサヨナラ負けのピンチをしのぎ、10回を3者凡退で終えた。その時点で交代する選択肢もあったが「彼は“ダイジョウブ、いける”と言った。監督として投手の様子を見ます。特にアイコンタクトするかどうかを見る。それは監督にとって重要なサイン。目を合わせるか合わせないかで意味が違う。彼は私を見ませんでした。だからまだ任せられると確信しました」と回想した。