元モー娘。保田圭、LUNA SEA真矢さんしのぶ 石黒彩への思いも吐露「彩っぺは、いつも幸せそうでした」
元モーニング娘。のメンバーでタレントの保田圭（45）が23日、自身のインスタグラムを更新。17日に56歳で亡くなったロックバンド・LUNA SEAのドラマー、真矢さんを追悼した。
【写真】真矢さん死去 妻・石黒彩コメント発表
保田は「お目にかかる機会がたくさんあったわけではありませんでしたが、勝手に親戚のように思わせて頂いておりました」とつづり、初めて会った日の思い出を回顧。「中華料理の味がわからなくなるほど緊張していた私に、とても気さくに接して下さったお姿が忘れられません」と振り返った。
また、真矢さんの妻で元モーニング娘。の石黒彩（47）についても触れ、「真矢さんの話をしている時の彩っぺは、いつも幸せそうでした」と明かした。最愛の家族を失った石黒の心情を思い、「そんな、最愛のご家族を失った彩っぺの気持ちを思うと言葉になりません」と胸中を慮った。
最後に「心よりご冥福をお祈りいたします」と結び、保田圭名義でメッセージを発表した。
真矢さんは1970年1月13日生まれ、神奈川県出身。ソロアーティストとしても活動。00年5月、タレントの石黒彩と結婚。同年11月に第1子女児、 02年9月に第2子女児、04年8月に第3子男児が誕生した。2025年9月、2020年に大腸がんステージ4を患いながらも手術や抗がん剤治療、放射線療法を受けつつ、ステージに立ち続けてきたこと、公式サイトを通じて脳腫瘍を公表していた。
