ルクア大阪、オリジナル「ハッピーターン」＆限定デザイン「シール」など登場 開業11周年イベント【詳細】
JR大阪駅直結のファッションビル「ルクア大阪」は、開業11周年記念イベント 『HAPPY BLOOMING!!』を2月27日から開催する。「オリジナル”ハッピーターン”プレゼント！」や「シール交換」など、さまざまな体験型企画を届ける。
【画像】ルクア大阪でもらえる…「HAPPY Blooming シール交換」シールイメージ
■「オリジナル”ハッピーターン”プレゼント！」
感謝の気持ちを込めて、ルクア大阪 オリジナルパッケージの「ハッピーターン」を数量限定でプレゼント。ルクア大阪の公式キャラクター「ルクアーノ」も登場し、11周年ならではの特別なプレゼントでオープニングを華やかに盛り上げる。
開催日：2月27日（金）〜3月1日（日）
時間：（1）10:30（2）12:00（3）13:30（4）15:00（5）16:30（6）18:00（7）19:30
数量：各回500個（各回なくなり次第終了）
場所：ルクア イーレ3F入口
参加費：無料
■「HAPPY BLOOMING シール交換」
平成リバイバルで再注目の「シール交換」をテーマにした参加体験型イベント。館内に設置された「ルクアーノのシール帳」に自分のシールを貼ると、1枚シールをプレゼント。シールは花モチーフで幸せいっぱいの、ルクアーノ限定デザイン。さらに、対象テナントでのお買い上げ時にスタッフに声をかけると、レアなシールがもらえるチャンスも。
開催日：3月13日（金）〜3月31日（火）
時間：10:30〜20:30
場所：ルクア9F LUCUAホール前
参加費：無料
※ルクアーノ限定シールはなくなり次第終了
■「HAPPY BLOOMING WALL」
韓国で人気の「レシート写真機」が登場。会場で撮影したモノクロ写真に、あなたの「幸せ」や「夢」を書き込み、壁に貼っていくことでウォールアートを作り上げる参加型イベント。
開催日：2月27日（金）〜3月15日（日）
時間：10:30〜20:30
場所：ルクア イーレ3F入口
参加費：無料
■「YOZAKURA ナイトマーケット」
3月13日に一夜限りの招待制特別イベント「ナイトマーケット」を開催。夜桜をテーマとした特別な空間やわくわくするフードやドリンク、ゲストイベントなど、見て、食べて、体験して…お祭りのような高揚感あふれるひとときを届ける。
開催日：3月13日（金）
時間：18:00〜 21:00
場所：ルクア1F〜9F
参加費：無料
参加条件：LUCUAメンバーズカード会員様のうち、招待された会員に限る
【画像】ルクア大阪でもらえる…「HAPPY Blooming シール交換」シールイメージ
■「オリジナル”ハッピーターン”プレゼント！」
感謝の気持ちを込めて、ルクア大阪 オリジナルパッケージの「ハッピーターン」を数量限定でプレゼント。ルクア大阪の公式キャラクター「ルクアーノ」も登場し、11周年ならではの特別なプレゼントでオープニングを華やかに盛り上げる。
開催日：2月27日（金）〜3月1日（日）
時間：（1）10:30（2）12:00（3）13:30（4）15:00（5）16:30（6）18:00（7）19:30
数量：各回500個（各回なくなり次第終了）
場所：ルクア イーレ3F入口
参加費：無料
平成リバイバルで再注目の「シール交換」をテーマにした参加体験型イベント。館内に設置された「ルクアーノのシール帳」に自分のシールを貼ると、1枚シールをプレゼント。シールは花モチーフで幸せいっぱいの、ルクアーノ限定デザイン。さらに、対象テナントでのお買い上げ時にスタッフに声をかけると、レアなシールがもらえるチャンスも。
開催日：3月13日（金）〜3月31日（火）
時間：10:30〜20:30
場所：ルクア9F LUCUAホール前
参加費：無料
※ルクアーノ限定シールはなくなり次第終了
■「HAPPY BLOOMING WALL」
韓国で人気の「レシート写真機」が登場。会場で撮影したモノクロ写真に、あなたの「幸せ」や「夢」を書き込み、壁に貼っていくことでウォールアートを作り上げる参加型イベント。
開催日：2月27日（金）〜3月15日（日）
時間：10:30〜20:30
場所：ルクア イーレ3F入口
参加費：無料
■「YOZAKURA ナイトマーケット」
3月13日に一夜限りの招待制特別イベント「ナイトマーケット」を開催。夜桜をテーマとした特別な空間やわくわくするフードやドリンク、ゲストイベントなど、見て、食べて、体験して…お祭りのような高揚感あふれるひとときを届ける。
開催日：3月13日（金）
時間：18:00〜 21:00
場所：ルクア1F〜9F
参加費：無料
参加条件：LUCUAメンバーズカード会員様のうち、招待された会員に限る