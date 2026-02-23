歌手で女優の今井美樹（62）は、22日に放送されたTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。2012年、当時10歳だった娘と家族3人でロンドン移住を決めた際の経緯をめぐり、夫でミュージシャンの布袋寅泰（64）の言葉に対し、「ずるいんです、パパはそういう時に」と苦笑いしながら口にした。

タレントで予備校講師の林修（60）のインタビューコーナーに出演した今井は、海外での音楽活動を熱望した布袋から突然のロンドン移住の申し出を受けた際のことについて、林の持ちネタ「今でしょ！」を口にしながら、「今？ と思いました。今でしょ！じゃないけど、今ですか？ と思いました」と振り返り、「ちょうどそのころは、私もコンサートツアーをしていた。旅先に電話がかかってきて、『ロンドンに移住したいんだよね。考えているんだ』って言われて。ちょっと待って、火曜日には帰るから。ちょっと今は、分からないって」答えたという。

娘をまじえて3人で家族会議を行ったが、「娘は青天のへきれきっていう感じで。家族3人のところで、（布袋は）娘に『パパはこれからロンドンに行きたいんだ。みんなで行きたいんだ』と話をしたら、彼女の顔がみるみる変わって、『パパが1人で行けばいい』って」答えたことを明かした。

今井は当時のことを「私ね、娘のことがいちばん心配だったんです。ようやく学校のお友達ともオープンに（仲良く）なってきたのに、また新しい環境で彼女の開きそうな扉がまた閉じてくんじゃないかって、それがすごく心配だった」と振り返りながらも、「（娘が）夫に言い放ったのを見て、あ、大丈夫、この子はちゃんと自分の意志を伝えられる、と思った。それまで、パパには気を使っていろんなことなんか言わないと、どこかで思っていた」と述べた。

さらに「言い放った彼女に、『ママは、パパの夢をいっしょにお手伝いしたいと思っているんだ。ママは行こうと思うけど、あなたはどうする？』って言ったんです。心の中、ぐちゃぐちゃですよ」と、娘のことを考えると葛藤があったことを明かしつつ、その後の娘の反応を「しばらく唇をかむように数秒あって、『分かった。私も行く』」という答えが返ってきたと述べた。

以前、布袋が同番組に出演した際、この時の娘とのやりとりについて答えたVTRも放送された。布袋が「美樹さんが説得してくれましたね。家族で応援しようと。僕は、ただただ娘の前ではいいお父さんなんで」と述べる様子を受け、今井は「ずるいんですよ、パパはそういう時に大事なこと言えないの。いつも、大事なことは私が言わなきゃいけなくて」と、苦笑いしながら吐露。これに林は「大変失礼だけど、外見だけ見ると（布袋は）ものすごく攻撃力があるような印象があるんですけど」と、笑いながらツッコミを入れていた。