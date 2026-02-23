¡Ú Snow Man¡¦º´µ×´ÖÂç²ð ¡Û¡¡NCTÃæËÜÍªÂÀ¤È¡¡à¥É¥¿¥Ð¥¿á¡¡¥À¥ó¥¹¥²¡¼¥àÂÐ·è¡¡¡Ö¤ª¤ì¡¢±¿Æ°¿À·Ð°¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
±Ç²è¡Ø¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥º¡Ù¤Î¸ø³«Ä¾Á°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëSnow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÄÇÌ¾µËÊ¿¤µ¤ó¡¢ÃæËÜÍªÂÀ¤µ¤ó¡ÊNCT¡Ë¡¢¾®Âô¿Î»Ö¤µ¤ó¡¢±©³Ú¤µ¤ó¤é¤¬ÅÐÃÅ¡£MC¤Ë¤Ï¥Ñ¡¼¥¯¥Þ¥ó¥µ¡¼¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú Snow Man¡¦º´µ×´ÖÂç²ð ¡Û¡¡NCTÃæËÜÍªÂÀ¤È¡¡à¥É¥¿¥Ð¥¿á¡¡¥À¥ó¥¹¥²¡¼¥àÂÐ·è¡¡¡Ö¤ª¤ì¡¢±¿Æ°¿À·Ð°¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¥¬¥ó¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ä²ÚÎï¤Ê¥À¥ó¥¹¤¬¸«¤É¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ëËÜºî¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬¡Ö¥¬¥ó¥Þ¥óÂÐ·è¡×¤È¡Ö¥À¥ó¥¹¥À¥ó¥¹¥ì¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ÇÂÐ·è¡£¤Þ¤º¡Ö¥¬¥ó¥Þ¥óÂÐ·è¡×¤Çº´µ×´Ö¤µ¤ó¤ÈÄÇÌ¾¤µ¤ó¤¬¾¡Éé¤ò¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Îý½¬¤Î1²ó¤â´Þ¤á¤Æº´µ×´Ö¤µ¤ó¤ÏÄÇÌ¾¤µ¤ó¤Ë2Ï¢ÇÔ¡£ÄÇÌ¾¤µ¤ó¤Ïà¤Ê¤ó¤«µåµ»¤È¤«¥À¥á¤À¤â¤ó¤Êá¤È¡¢º´µ×´Ö¤µ¤ó¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Ä¤Äà¤¤¤ä¤¡¡¢µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ªÈó¾ï¤Ëµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¤¡ªá¤È¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
à¤ª¤ì¡¢±¿Æ°¿À·Ð°¤¤¤ó¤Ç¤¹¤èá¤È²ù¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿º´µ×´Ö¤µ¤ó¤Ï¡¢Â³¤¤¤Æ¾®Âô¤µ¤ó¤È¤â¥¬¥ó¥Þ¥óÂÐ·è¡£à½Æ¤·¤«°®¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤á¤ÈÉÔÅ¨¤Ë¾Ð¤¦¾®Âô¤µ¤ó¤Ï¡¢Îý½¬¤Ç¤Ïº´µ×´Ö¤µ¤ó¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎÇÔËÌ¡£à¤³¤ì¤¬×ÖÅÙ¡£¼çÌò¤òÎ©¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤Èá¤È¡¢Éé¤±ÀË¤·¤ß¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥À¥ó¥¹¥À¥ó¥¹¥ì¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢º´µ×´Ö¤µ¤ó¤ÈÃæËÜ¤µ¤ó¤¬ÂÐ·è¡£¥À¥ó¥¹¤¬ÆÀ°Õ¤Ê2¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢¥²¡¼¥à¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¤«¤Ê¤ê¤Î¥É¥¿¥Ð¥¿¡£·ë²Ì¤ÏÃæËÜ¤µ¤ó¤Î¾¡Íø¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃæËÜ¤µ¤ó¤Ïà¾¡¤Ã¤¿¤Î¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡£Â¸µ±Ç¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡Ê¾Ð¡Ëá¤È¡¢¾È¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢±©³Ú¤µ¤ó¤È¾®Âô¤µ¤ó¤â¡Ö¥À¥ó¥¹¥À¥ó¥¹¥ì¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ÇÂÐ·è¡£¸«¤¿ÌÜ¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î·Ú²÷¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¾®Âô¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÅÓÃæ¤ÇÂÎÎÏ¤¬¿Ô¤¤¿¤Î¤«¥Ú¡¼¥¹¥À¥¦¥ó¤·¡¢·ë²Ì¤Ï±©³Ú¤µ¤ó¤Î¾¡Íø¡£±©³Ú¤µ¤ó¤ÏàÉé¤±¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¾¡¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿á¤È¡¢¤¢¤É¤±¤Ê¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
