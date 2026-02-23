「国内最大級」のゾーンも

JR西日本SC開発とJR西日本ステーションシティは2026年2月18日、JR大阪駅直結の「サウスゲートビルディング」10階から16階に、新館「LUCUA SOUTH（ルクア サウス）」を4月5日（日）に開業すると発表しました。どういった特徴があるのでしょうか。

【表】これが「大阪駅隣接国内最大級アリの巨大ビル」に入る店舗です

新館の核となるのは、国内最大級のキャラクターゾーン「LUCUA キャラクターズワールド」と、レストランゾーン「LUCUA SOUTH DINING」です。キャラクターとグルメを二本柱に、世代を超えて楽しめる複合体験を創出するとしています。

第1期開業では、「ポケモンセンターオーサカ」や「ニンテンドーオオサカ」など、既存の人気店が営業を継続。2026年秋の第2期では、「LUCUA キャラクターズワールド」に新たに29店舗がオープンする予定です。

開業は段階的に進められ、2027年に全面開業を迎える計画です。これまで「大阪エキウエダイニング イチロクグルメ」として運営されていた16階フロアも統合し、一体で運営するとしています。