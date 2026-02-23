「驚いた」先発でのデビューを掴んだ大卒１年目の千葉FW松村拓実。シュート０本に悔いも伝わった熱い想いと感動を覚えたサポーターからの後押し

「驚いた」先発でのデビューを掴んだ大卒１年目の千葉FW松村拓実。シュート０本に悔いも伝わった熱い想いと感動を覚えたサポーターからの後押し