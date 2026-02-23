「ますます美しく」「どんどんイケメン」近藤千尋、休日の家族ショットに「ライフスタイル素敵」の声
モデルの近藤千尋さんは2月22日、自身のInstagramを更新。休日を家族で過ごす様子を披露しました。
【写真】近藤千尋、休日の家族ショット！
「休日はたくさん遊ぶをモットーに笑笑」近藤さんは「平日はよく働き、休日はたくさん遊ぶをモットーに笑笑 三連休、お友達がお泊まりに来て 娘たちは大はしゃぎ なにより 明日はどこに行こうかな〜」とつづり、13枚の写真を投稿。サングラスをかけた近藤さんが公園に広げたレジャーシートの上でくつろぐ姿や夫でお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久さんが抱っこする子どもの顔をのぞき込む姿など、家族で過ごした休日の様子を披露しています。
コメントでは「家族時間大切にできるライフスタイル素敵です！！」「子供達も大きくなったね！！」「平日も休日も全力、本当尊敬するよ」「ますます美しくなってますね」「太田さんどんどんイケメンになっていきますね！」「仲良し夫婦」などの声が寄せられています。
「最高のオフでした 笑笑」17日の投稿では、「今日は長女day」とつづり、長女の親友親子とディズニーランドを満喫する姿を投稿している近藤さん。ママたちもミッキーマウスのカチューシャを付けて、「最高のオフでした 笑笑」「明日からまた頑張れますっ」と、子どもたちと一緒に休日を楽しんだ様子。オンもオフが全力の近藤さん。これからも家族で過ごす休日ショットの投稿が楽しみですね！(文:福島 ゆき)
