一見すると計算が大変そうな「2005×1995」。実はある公式を使うと、暗算レベルで驚くほど簡単に解けてしまいます。1分以内を目指して、脳のストレッチに挑戦してみましょう！

脳のちょっとした体操になる「脳トレ算数クイズ」！

今回はある法則に気付けるとスムーズに解ける問題です。1分以内の回答を目指して挑戦してみましょう！

問題：2005 × 1995 = □

次の計算の答えを考えてみましょう。

2005 × 1995 = □
ヒント：2000から「プラス5」した数と「マイナス5」した数ですね。

答えを見る






正解：3,999,975

正解は「3,999,975」でした。

▼解説
この問題は、和と差の積の公式である

(a+b)(a-b) = a² - b²

を使うと簡単に解けます。

今回の数字を当てはめると、次のようになります。

2005 × 1995
= (2000 + 5) × (2000 - 5)
= 2000² - 5²
= 4,000,000 - 25
= 3,999,975

このように、キリの良い数字からの「ズレ」に注目することが、計算を速く正確に解く近道になります。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています

※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)