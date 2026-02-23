【算数クイズ】「2005×1995」を一瞬で解ける？ 計算の工夫次第で簡単に答えが出せるかも！
脳のちょっとした体操になる「脳トレ算数クイズ」！
今回はある法則に気付けるとスムーズに解ける問題です。1分以内の回答を目指して挑戦してみましょう！
2005 × 1995 = □
ヒント：2000から「プラス5」した数と「マイナス5」した数ですね。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
この問題は、和と差の積の公式である
(a+b)(a-b) = a² - b²
を使うと簡単に解けます。
今回の数字を当てはめると、次のようになります。
2005 × 1995
= (2000 + 5) × (2000 - 5)
= 2000² - 5²
= 4,000,000 - 25
= 3,999,975
このように、キリの良い数字からの「ズレ」に注目することが、計算を速く正確に解く近道になります。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回はある法則に気付けるとスムーズに解ける問題です。1分以内の回答を目指して挑戦してみましょう！
問題：2005 × 1995 = □次の計算の答えを考えてみましょう。
2005 × 1995 = □
ヒント：2000から「プラス5」した数と「マイナス5」した数ですね。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：3,999,975正解は「3,999,975」でした。
この問題は、和と差の積の公式である
(a+b)(a-b) = a² - b²
を使うと簡単に解けます。
今回の数字を当てはめると、次のようになります。
2005 × 1995
= (2000 + 5) × (2000 - 5)
= 2000² - 5²
= 4,000,000 - 25
= 3,999,975
このように、キリの良い数字からの「ズレ」に注目することが、計算を速く正確に解く近道になります。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)