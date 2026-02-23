歌手の山内惠介（４２）が２３日、東京・江東区の富岡八幡宮で新曲「この世は祭り」（２５日発売）のヒット祈願を行った。得意の一輪車を披露し、今年の大みそかに２年ぶりで紅白歌合戦に選ばれた際には、ステージで一輪車ショーを行うプランも明かした。

新曲について「この世の中に対するメッセージソング、人生賛歌をつくっていただいた」と手応えを口にした山内。「混沌（こんとん）とした世の中で未来が明るくなるようなメッセージを、この歌を通して伝えたい」と語った。

曲名の「この世は祭り」にちなみ、江戸三大祭りである「深川八幡祭り」が行われる富岡八幡宮でのヒット祈願。新曲をヒットさせた暁には「（夏の祭り時期に）戻ってきたい。今日もここで歌ってみたいなと思った。お堂とかステージをつくって」とお礼参りのミニコンサートも熱望だ。

この日は、得意の一輪車も披露。昨年はレコード大賞で最優秀歌唱賞を受賞するも、紅白歌合戦の出場は逃しただけに「頑張ります。期待してください」と意気込む。さらに紅白に選ばれた際には「ステージを一輪車の人たちがダーッといるような、にぎにぎしい、そういうステージにはふさわしい」と一輪車を用いたパフォーマンスを行うプランも語っていた。