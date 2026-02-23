明治時代、新潟を訪れた英国少女が和食を全否定！ そんな彼女と地元の青年料理人との出会いから始まる、温かくて美味しい異文化交流物語【書評】
【漫画】本編を読む
『りゅうとあまがみ』（角丸柴朗/KADOKAWA）は、明治時代の新潟を舞台に、「食」を通じて異国文化との交差を描いた物語で、第1巻の発売直後から話題となり重版が決定した作品だ。
父親の仕事の都合で英国から日本の新潟にやってきた少女・ウィルは、魚の生臭さにどうしても馴染めず、毎日の食事が苦痛になっていた。異国の地で暮らす不安や苛立ちが募るなか、彼女はひょんなことから、無愛想でちょっと怖いが腕は確かな料理人・流作と出会う。偏見だけで「魚はまずい」と言うウィルに我慢できず、流作は「イワシの酢煎り」という一皿を彼女に振る舞うことに。決して豪華ではないが手の込んだ料理に感動したウィルは、魚に対する固定観念を覆される。ここから彼女の「知らないものを知っていく旅」が始まっていく。
また、時代背景の描き方にも注目したい。明治という日本が急速に近代化していく時代。港町・新潟には異人が訪れるようになり、街の空気や人々の意識も変わりつつある。その変化を、流作のような地元の若者がどう受け止めているのか。異人に対する警戒心や偏見がある一方で、実際に接してみることで芽生える感情もあり、登場人物たちの揺れ動く内面が繊細に表現されているのだ。
異なる文化や価値観を持つふたりが、ぶつかり合いながら料理を通じて少しずつ心を通わせていく姿が、多様で複雑化した現代社会を生きる私たちに「違いを理解し合うこと」の大切さと尊さをあらためて教えてくれる。
文＝坪谷佳保