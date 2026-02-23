歌手の小林幸子が２３日に自身のＳＮＳを更新。“幸子会”の様子を披露し話題となっている。

小林はインスタグラムで「先日、第２回目となる林真理子さんが命名した、幸子会を開催しました！！」と報告し、「林真理子さんの仕切りで始まったこの会 みんな、お仕事が違う女子会 メンバーは、林真理子さん！安倍昭恵さん！編集者の中瀬ゆかりさん！秋元康さんの奥様で、元超アイドルだった麻巳子ちゃん！麻巳子ちゃんは、今は一般の方なので、お顔スタンプさせていただいてます」とつづり、豪華メンバーで女子会を楽しむ様子をアップ。

続けて、「お店は、麻巳子ちゃんの行きつけの隠れ家的なイタリアン こちらのお店、お料理もワインもめちゃくちゃ美味しいお店で、ガールズトークで盛り上がりました」と明かし、「最後は、ちゃんとみんなで割り勘！！久しぶりの割り勘で、バタバタして小銭落として、昭恵さんが拾ってくれるてｗ ゆかりさんがお会計してくれて、みんなに両替してくれて、車の手配は、麻巳子ちゃんがやってくれた〜」と振り返り、「いや〜！！！！楽しかった 皆んな仕事を離れてのトークは、面白いなぁ〜 みんなとってと良い方達ばかりの幸子会でした」と充実した時間をかみしめた。最後に「次は夏にねと約束しました 写真見ると、なかなか凄いメンバーよね」とつづった。

この投稿には多くの「いいね！」が寄せられている。