サッカーJ3のAC長野パルセイロと松本山雅FCはこの週末、明治安田J2・J3百年構想リーグ第3節でJ2のチームと対戦。いずれも勝ち点を積み上げました。



■ パルセイロ ■

百年構想リーグのホーム開幕戦を待ちわびた、5000人を超えるサポーターが詰め掛けた長野市の長野Uスタジアム。開場前から多くのサポーターが列をつくっていました。





パルセイロサポーター「負けている試合が続いているので、新しい選手もいっぱい入っているので期待したい。」「藤本監督を信じて絶対やるって言ってくれているので信じたい。絶対勝つぞー。」J2の札幌を迎えた一戦はパルセイロがいきなり試合を動かします。前半10分、ゴールキーパー中野から前線へのボールをうまく収めた進のパスに、抜け出した近藤が冷静に決め今季初ゴールを決めて先制しました。ところがその後相手にPKを与えると、前半17分にこれを決められ同点とされます。後半は相手に試合を支配されながらもゴールキーパー中野を中心にしのぎ切り、1対1のまま勝負の行方はPK戦へ。パルセイロはPK戦4－5で敗れましたが、勝ち点1を積み上げました。■ 松本山雅 ■今シーズン初勝利を目指し、アウェーでJ2の磐田と対戦した松本山雅。試合をいきなり動かします。前半5分、フリーキックの流れから村越が蹴り込んだボールのこぼれ球を大卒ルーキーの金子が右足を振り抜き、ゴールネットを揺らし先制します。後半4分には加藤が落としたボールを長い距離を走ってきた村越が収めると、自ら切り込んで追加点を奪って2-0とします。その後1点を返されますがリードを守り切った山雅。J2のチームを相手に2-1で今季初勝利をあげました。