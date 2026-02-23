ロックバンドLUNA SEAのドラマー真矢さんが17日に亡くなっていたことを23日、公式サイトが発表した。56歳だった。訃報を受け、真矢さんがプロデュースをするラーメン専門店「天雷軒」が同日、インスタグラムを更新し、追悼のコメントを発表した。

「天雷軒プロデューサー真矢さんを偲んで」と題し、「『人を笑顔にしたい』という真矢さんの熱い想いから、天雷軒は始まりました。そして、創業時に自信を持って完成させた天雷軒の看板である『琥珀醤油ラーメン』をずっと愛してくれていました」と振り返った。

続けて「常にスタッフにも優しい笑顔で接してくださり、応援してくださり、楽しいお話でお店の空気を和ませてくださるお人柄に、皆が心から惚れていました。真矢さんからの一言一言が、私たちにとって大きな支えでした」と明かした。

そして「真矢さんが託してくださった想いを引き継ぎ、これからも一杯一杯に心を込めて、変わらぬ味と姿勢で走り続けてまいります」と思いをつづり、「心よりご冥福をお祈り申し上げます。天雷軒スタッフ一同」と追悼した。