◇プロ野球・オープン戦 巨人-楽天（23日、沖縄・那覇）

巨人の新助っ人3投手が1イニングずつ登板。いずれも無失点で抑えました。

先発としてマウンドにあがったのはウィットリー投手。先頭打者を3球目のカットボールでショートゴロとすると、2人目の打者にはボール先行とするも落ち着いた投球でカウントを立て直し、ストレートで見逃し三振とします。さらに浅村栄斗選手に対しても2球目のストレートでセンターフライ。三者凡退とすると、ホッとしたような笑みを浮かべます。

続く2番手は昨季楽天でプレーしていたハワード投手。古巣との対戦マウンドにあがりました。先頭のボイト選手を見逃し三振とすると、後続には四球で出塁を許すも、続く村林一輝選手にはインコースへのストレートでサードへの併殺打。打者3人で抑えました。

3番手はマタ投手。先頭のマッカスカー選手には6球すべてストレートを投げ込み、セカンドゴロに打ち取ります。続く小深田大翔選手には変化球を交えショートゴロ。順調に2アウトまで追い込むも、太田光選手には初球のストレートをとらえられ、ライトの頭を越える2塁打とされます。それでも佐藤直樹選手を空振り三振とし、得点を許しませんでした。