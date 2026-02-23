タレントの鈴木紗理奈が２３日、インスタグラムで一人息子の１６歳の誕生日を報告した。

「２月２３日、今日は息子１６歳、ママ１６歳の誕生日」と切り出し、「リオトが産まれた日多幸感に包まれ、大号泣した日以来わたしはこの子の母親になる為にこれまでの人生があったんだと腑に落ち、満たされた」と出産した日を思い起こした。

「インターナショナル教育に全振りし高額な学費を払う為に仕事も頑張れた」とも振り返り「この日わたしが母になったことで私の人生はほんとに豊かなものになり、強く逞しくなれました」と出産して今までの日を思い起こした。

「リオトは自分の夢に向かい歩きはじめ、わたしの役割は変わらず愛情を注ぎ、彼の勇気と自信を更に強固にするための丁寧なコミュニケーションそして、更に高額になった学費を払う事。笑」と自分の役割を再確認。「息子の成長とともに自分のために使える時間も増えたので自分のやりたいこと更にやって、自分の命使い切ります」と結んでいた。

顔はモザイクで隠しているが、息子との２ショット写真もアップ。１６歳の息子は大きめのスーツをラフに着こなし、まるでモデルのよう。自分よりも大きくなった息子の肩に手を置き、するどくカメラを見つめる紗理奈とはまるで恋人同士のよう。敢えての白黒写真で雑誌の表紙のようだった。