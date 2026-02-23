¡Ú ¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥È¡¦º»Íå ¡Û¡¡¹â¶¶À®Èþ¤µ¤ó¤Î¡Ö¥â¥Î¥Þ¥Í¡×²èÁü¤ËÈ¿¶Á¡¡¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¤Æ¤ë¡×¡Ö¥Ä¥Ü¤ª¤µ¤¨¤Æ¤ë¡ªÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¡×
°½À¥¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Îº»Íå¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¸µ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È ¤Ú¥¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¡¢²òÀâ¼Ô¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹â¶¶À®Èþ¤µ¤ó¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º»Íå¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¥Ú¥¢¶â¥á¥À¥ë¡¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö²òÀâ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹â¶¶À®Èþ¤µ¤ó¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤â¤Î¤Þ¤Í¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢¤â¤Î¤Þ¤ÍÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖËÜÅö¡¢¥Ä¥Ü¤ª¤µ¤¨¤Æ¤ë¡ªÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª»÷¤Æ¤Þ¤¹¡×¡¦¡Ö°½À¥¤Ï¤ë¤«¤Î¿Í¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¹â¶¶À®Èþ¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡¸¦µæÇ®¿´¤Ç¤¹¤Í¡×¡¦¡Ö½Ü¤Ê²òÀâ¡¡¹â¶¶¤µ¤ó¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¡×¡¦¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â¶¶À®Èþ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯™ ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ú¥¢¤Ç¡¢ÂçµÕÅ¾¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿»°±ºÍþÍèÁª¼ê¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ìÁª¼ê¤Îà¤ê¤¯¤ê¤å¤¦á¥Ú¥¢¤Î±éµ»¤Çà¿À²òÀâá¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¡¡º»Íå¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¡¡Û
À¸Ç¯·îÆü¡§1983Ç¯1·î28Æü
½Ð¿ÈÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô
·ì±Õ·¿¡§A·¿
¥µ¥¤¥º¡§¿ÈÄ¹165cm
¼ñÌ£¡§²»³Ú´Õ¾Þ¡¦¥«¥é¥ª¥±¡¦¤ªÉ÷Ï¤¡¦¥â¥Î¥Þ¥Í
ÆÃµ»¡§¥Æ¥Ë¥¹¡¦¥Ô¥¢¥Î¡¦Æü¾ï±Ñ²ñÏÃ
