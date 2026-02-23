63歳・小沢仁志、13歳子役とまさかのダンス対決 息切れながらも華麗なステップ
俳優の小沢仁志（63）、羽楽（うらら／13）が23日、都内で行われた映画『スペシャルズ』公開直前イベントに登場した。小沢が、13歳の羽楽とダンスで対決し、大盛り上がりとなった。
【写真】小沢仁志 vs 羽楽のゲーム対決…息切れながらも全力で舞う
本作は、年齢も性格もバラバラな“孤高のプロの殺し屋たち”が、裏社会のトップ・本条会のクセ者親分が必ず訪れるダンス大会での暗殺をもくろみ、チームを組んで大会の出場を目指す物語。経験ゼロ、協調性ゼロ、やる気もゼロなデコボコ即席チームが本気のダンスに挑むといった、先の読めないオリジナルならではのストーリーを展開する。
イベントには、本作主演の佐久間大介（Snow Man）、共演の椎名桔平、中本悠太（NCT）、も参加。MCはパークマンサーが務めた。
物語にちなみ『1-2-Swich』の“ガンマン”ゲーム対決、そして『ダンスダンスレボリューション』のダンス対決が行われることに。“ガンマン”対決では、佐久間が椎名とバトルし、椎名が見事勝利。その後、佐久間は小沢とも“ガンマン”対決をしてこちらは佐久間が勝利した。
そして『ダンスダンスレボリューション』のダンス対決では、佐久間vs中本の対決のあと、小沢がまさかの羽楽と対決する流れに。小沢は「勘弁して…（笑）」と苦笑いしつつも本気で応戦。特技がダンスだという羽楽に対して、小沢も華麗なステップで舞い、本作のために練習したというダンスを見せつけた。最初は得点で接戦となり、大盛り上がりとなったが、後半になると、小沢が息も切れ切れになり敗北。汗をかきながら清々しい表情で「さすが羽楽ちゃん」とほめたたえていた。
