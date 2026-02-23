¡ÚMLB¡Û¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Öµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¾¡Íø¤è¤ê¤â¼êº¢¤Ê²Á³Ê¡×È¯¸À¤¬à¤ª¤Þ¤¤¤¦á¤ÈÂçÇÈÌæ
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥Þ¥ë¥Æ¡¦¥â¥ì¥Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Îà¾¡Íø¤Ï£µ¤Î¼¡áÈ¯¸À¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥â¥ì¥Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï£²£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£±Æü¡Ë¡¢ÃÏ¸µ»æ¡Ö¥¶¡¦¥ª¥ì¥ó¥¸¡¦¥«¥¦¥ó¥Æ¥£¡¦¥ì¥¸¥¹¥¿¡¼¡×¤Î¼èºà¤Ë¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤¬°ìÈÖµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤À¡£Èà¤é¤Ï¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Ï°ÂÁ´¤òµá¤á¡¢µå¾ì¤ËÍè¤¿¤È¤¤ËÎÉ¤¤ÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾¡Íø¤Ï¥È¥Ã¥×£µ¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê´Ø¿´¤¬¤Ê¤¤¤È¼õ¤±¤È¤é¤ì¡¢Âç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼È¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£Í£Ì£ÂÁª¼ê²ñ¤Î»ÃÄêÀìÌ³Íý»ö¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥Þ¥¤¥ä¡¼»á¤¬£²£²Æü¡ÊÆ±£²£³Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Ë¸ÀµÚ¡£¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¡£»ä¤¿¤Á¤â¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡×¤ÈÈáÃ²¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢Áª¼ê¤Ï¶¥Áè¼Ô¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤ÏËèÆü¶¥¤¤¹ç¤Ã¤Æ°é¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤Ï»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»î¹ç¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤âÆ±¤¸¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¾¡¤Ä¤³¤È¤¬Í¥Àè»ö¹à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥È¥Ã¥×£µ¤ÎÍ¥Àè»ö¹à¤Ë¤âÆþ¤é¤Ê¤¤¤È¸À¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Íý»ö¡Ë¡££²£°£±£´Ç¯¤òºÇ¸å¤Ë£±£±Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¥Ê¥¤¥ó¤¬µ¤¤ÎÆÇ¤Ç¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ä¡£