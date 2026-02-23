鈴木紗理奈、息子の16歳誕生日にモノクロ2ショット公開 “インターナショナル教育に全振り”も「高額な学費を払う為に仕事も頑張れた」
【モデルプレス＝2026/02/23】タレントの鈴木紗理奈が2月23日、自身のInstagramを更新。息子との写真を公開した。
【写真】48歳美人タレント「オーラがすごい」16歳息子との絵になる2ショット
鈴木「2月23日、今日は息子16歳、ママ16歳の誕生日」と、息子が16歳の誕生日を迎えたことを報告。「シングルママで奮闘する日々は自分自身の学びと成長でしかなく、ここでは経緯を省くのだけれどインターナショナル教育に全振りし高額な学費を払う為に仕事も頑張れた」と息子が生まれてからの日々を振り返り、「この日わたしが母になったことで私の人生はほんとに豊かなものになり、強く逞しくなれました。なので、2月23日は息子の誕生日であり、新しい自分の誕生日」と思いをつづった。
続けて「リオトは自分の夢に向かい歩きはじめ、わたしの役割は変わらず愛情を注ぎ、彼の勇気と自信を更に強固にするための丁寧なコミュニケーションそして、更に高額になった学費を払う事。笑」と息子の成長についても触れ、「はじまり出した親離れ、なんなら頼りになる場面も多くなり、成長した自分以上に成長する息子に子供は未来の宝なんだと実感します」と吐露。「息子の成長とともに自分のために使える時間も増えたので自分のやりたいこと更にやって、自分の命使いきります」としている。
投稿では、スーツ姿の息子の肩に手を置き、ポーズを決めたモノクロの2ショットを公開している。
この投稿には「16歳おめでとうございます」「かっこよすぎるお母さん」「息子さん大きくなってる」「絵になる親子」「オーラがすごい」「これからも応援しています」などと反響が寄せられている。
鈴木は2008年にレゲエユニット・INFINITY16のTELA-Cと結婚し、2010年2月にリオトくんを出産。2013年にTELA-Cとの離婚を発表した。リオトくんは2019年からイギリスに単身留学しており、最近では親子で渡米したことを明かしていた。（modelpress編集部）
